Italia-Russia: "Repubblica" pubblica notizia su diplomatica Shapovalova, ambasciata chiede smentita

- L'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Aleksej Paramonov, ha inviato una lettera al direttore del quotidiano “La Repubblica”, Maurizio Molinari, per esprimere la sua indignazione in seguito alla presunta pubblicazione di dati personali falsificati di Anastasia Vladimirovna Shapovalova, diplomatica presso il consolato generale della Federazione Russa a Palermo. "Anastasia Vladimirovna Shapovalova e Anastasia Vladimirovna Shapoval, menzionate nell'articolo, sono due persone diverse", si legge nella lettera, in cui si denuncia "un’interpretazione arbitraria delle informazioni" e si richiede una smentita ufficiale delle informazioni contenute nell’articolo in questione. "Tanto più che, nella situazione che è venuta a crearsi a causa dell’operato privo di scrupoli del giornalista, Anastasia Shapovalova è stata costretta a subire minacce e attacchi inaccettabili a lei rivolti", afferma l'ambasciatore. "Tenendo conto della falsificazione e diffusione dei dati personali di un membro del personale consolare russo l'ambasciata della Federazione Russa ha mandato una nota verbale al ministero degli Affari esteri italiano in cui ha espresso la sua contrarietà in merito a questo atteggiamento delle testate italiane che contraddice la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, impedisce lo svolgimento regolare delle funzioni del diplomatico e costituisce una minaccia per l'incolumità, vita e salute del diplomatico russo", conclude la nota. (Res)