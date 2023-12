Legge bilancio: Sbrollini (Iv), risultati più importanti li ha portati opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci aspettavamo più coraggio da questa legge di Bilancio. E invece è una legge deludente, senza visione politica. Si aumentano tasse e non ci sono investimenti in cultura. C'è invece la cancellazione della 18app del governo Renzi, con cui togliamo una delle poche certezze ai ragazzi. Per la sanità i soldi sono veramente pochi, perché non si sono volute prendere le risorse del Mes sanitario. E lo dimostra lo sciopero di medici e infermieri, che noi sosteniamo al 100 per cento. I risultati più importanti, quindi, li ha portati l'opposizione, con i milioni messi sulla prevenzione delle malattie rare e il sostegno ai malati di Alzheimer. E con la scelta di destinare, in maniera unitaria, l'intero fondo parlamentare al contrasto alla violenza sulle donne. Ringrazio per questo il lavoro di Raffaella Paita, di Enrico Borghi e di tutto il gruppo di Italia viva". Lo ha detto, in Aula al Senato, la senatrice di Italia viva, Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali durante la discussione generale sulla legge di Bilancio. "Tutti gli interventi che finanziamo con i 40 milioni, reddito di libertà, case rifugio, centri antiviolenza, dovrebbero essere prioritari nell'agenda di governo dei prossimi anni. Oltre all'inasprimento delle pene e al rafforzamento del codice rosso - ha proseguito la parlamentare - ne usciamo fuori facendo un investimento in politiche di prevenzione e di educazione, per arrivare a un cambio culturale profondo della società". (Rin)