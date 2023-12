Legge Bilancio: Lombardo (Azione), manca di visione e di confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa legge di Bilancio non è una manovra: manca la visione, la direzione di marcia, la destinazione comune. Azione non si è limitata a criticare questa legge di bilancio e aveva presentato una contromanovra con proposte concrete dal costo di 24,4 miliardi di euro su priorità precise: sanità, istruzione, fisco, famiglie, industria e lavoro. Sulla sanità non ha senso rivendicare la cifra record di 136 miliardi di euro, se il dato è avulso dal contesto di aumento dei prezzi e dell'inflazione. Con 136 miliardi di euro nel 2024 compreremo ciò che costava 116 miliardi di euro nel 2019. Noi chiedevamo un incremento del 30 per cento dei salari di infermieri e medici, l' eliminazione del taglio alle pensioni, un piano di assunzione la e riduzione liste d'attesa". Lo ha dichiarato il senatore di Azione, Marco Lombardo, a palazzo Madama, nel corso della discussione generale sulla legge di Bilancio. "Sull'istruzione proponevamo la sperimentazione del tempo pieno e della formazione professionale nelle aree di crisi sociale, contro la dispersione scolastica, e un potenziamento borse di studio - ha continuato il parlamentare -. Sul fisco chiedevamo la conferma in chiave strutturale del taglio del cuneo fiscale, ed aliquote agevolate per prodotti per l'infanzia e igiene femminile. Per il welfare chiedevamo l'attuazione piena del Family act, e la fiscalità di vantaggio per il rimborso delle spese sostenute per i figli. Per l' industria chiedevamo una riduzione del 35 per cento del costo di elettricità e del 10 per cento del costo del gas per imprese energivore, e la reintroduzione di industria 4.0 nel quadro del Pnrr e di Repower Eu. Tutto questo non è stato accolto senza una discussione politica seria. L'errore di metodo e di cultura politica è lo svilimento delle prerogative del Parlamento. Il governo ha paura della sua stessa maggioranza e così si spiega il divieto per i parlamentari di maggioranza di presentare emendamenti. La nota positiva è stata l'approccio serio e responsabile delle opposizioni, che hanno scelto di destinare le risorse del fondo parlamentare a loro disposizione, non per mance elettorali, ma per contrastare la violenza sulle donne". (Rin)