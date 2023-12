Lazio: Rocca in Consiglio, al lavoro su emendamento sostitutivo Teatro Eliseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta del Consiglio regionale del Lazio, dove è in corso la discussione sulla manovra economica, è stata sospesa e aggiornata a domani mattina alle 11:30 dal presidente dell'Aula Antonello Aurigemma. Intanto, alla Pisana è arrivato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per una riunione di maggioranza sul contestato emendamento alla manovra, relativo all'acquisto del Teatro Eliseo di Roma, che ieri ha fatto scoppiare la polemica, con le opposizioni impegnate a rimarcare la propria contrarietà. La seduta, infatti, nel pomeriggio, si è accesa proprio su questo provvedimento, che inizialmente prevedeva uno stanziamento di 24 milioni di euro per l'acquisto del Teatro. Ma sempre nel pomeriggio lo stesso presidente Rocca ha annunciato un nuovo emendamento sostitutivo di giunta alla manovra, quindi riformulato per una valorizzazione di tutti i teatri storici del Lazio. Le risorse, previste nel nuovo emendamento, sono sempre pari a 24 milioni di euro, ma saranno destinate alla valorizzazione e riqualificazione di tutta la filiera dei teatri storici del Lazio e non solo all'acquisto del Teatro Eliseo. (Rer)