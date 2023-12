Russia: portavoce Navalny, non sappiamo se sia vivo né dove si trovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’oppositore russo Aleksej Navalny, “non possiamo essere sicuri che sia vivo né abbiamo modo di scoprirlo, non siamo a conoscenza di dove si trovi”. È quanto affermato da Kyra Jarmysh, portavoce di Navalny, nel corso di un’intervista che ha rilasciato all’emittente televisiva “Zdf”. L’oppositore del Cremlino doveva essere trasferito in un tribunale di Mosca dalla colonia penale russa IK6, ma è scomparso da circa due settimane. Navalny potrebbe essere stato tradotto in un altro carcere, ma i suoi associati hanno visitato finora oltre 200 prigioni in tutta la Russia senza trovarlo. “Vi è grande preoccupazione”, ha evidenziato Jarmysh, aggiungendo che “non vi è modo di avere informazioni”su Navalny. La portavoce dell’oppositore russo ha proseguito: “Abbiamo offerto una ricompensa a chiunque possa fornirci informazioni affidabili. Al momento, stiamo ancora aspettando che qualcuno ci faccia sapere qualcosa. Il fatto che ciò non sia ancora avvenuto dimostra che Alexej è stato trasferito in un luogo completamente isolato e con un elevato livello di sicurezza”. Per Jarmysh, “non è mai successo prima”e si continua a “sperare” che Navalny “stia abbastanza bene”, nonché di poterlo “ritrovare presto”. (segue) (Geb)