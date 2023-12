Russia: portavoce Navalny, non sappiamo se sia vivo né dove si trovi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Jarmysch, la scomparsa di Navalny è legata all'annuncio del presidente russo, Vladimir Putin, di volersi ricandidare per l’incarico. Al riguardo, la portavoce dell’oppositore russo ha affermato: “Il Cremlino non voleva che Alexej rilasciasse dichiarazioni durante questo periodo. Ecco perché sono sicura che Putin abbia dato l'ordine di trasportarlo da qualche parte”. Preoccuata per le condizioni di salute di Navalny, Jarmysh ha evidenziato: “Alexej non riceve cure da più di tre anni, quindi non sarà più sotto controllo medico per ora, le sue condizioni non sono delle migliori, anche perché è già stato avvelenato con il Novichok. Dopo essere stato detenuto in una prigione russa, nessuno si sente meglio di prima, soprattutto se non riceve cure mediche”. La portavoce di Navalny ha, infine, affermato: “Speriamo che il Cremlino o l'amministrazione penitenziaria russa ci dicano dov'è Alexej e cosa c'è che non va, almeno gli avvocati possono fargli visita e dargli una sorta di protezione. Ciò che sta accadendo è una violazione assoluta dei suoi diritti. Il fatto stesso che sia in prigione è illegale”. (Geb)