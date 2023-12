Lazio: Simeoni (FI), su teatro Eliseo da sinistra solo demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'acquisto del teatro Eliseo da parte della Regione Lazio "le polemiche mosse dalla sinistra sono demagogiche". Lo afferma in una nota il consigliere di Forza Italia del Lazio, Giorgio Simeoni. "Quando interventi di questo tipo vengono fatti da un esecutivo di centrosinistra parlano di sostegno alla cultura e di valorizzazione degli spazi artistici, quando li fa un governo di centrodestra parlano di favore ai privati - spiega -. L'Eliseo, come ha detto giustamente il presidente Rocca, non può e non deve essere chiuso chiunque sia il proprietario. Apprezzo comunque che il presidente e l'assessore Righini, con rigore e serietà, abbiano provveduto alla stesura di un nuovo emendamento con il quale ripartire le risorse previste, 24 milioni di euro, sui teatri della nostra Regione. È tempo che la sinistra comprenda che la cultura non è di sua proprietà, ma un bene di tutti". (Com)