Ue: Biancofiore su Patto stabilità, accordo premia serietà governo italiano

- "Un accordo alto, un compromesso fra i 27 Stati dell'Unione europea, che premia la serietà e l'autorevolezza del governo Meloni. Il nuovo Patto di Stabilità è equilibrato e lascia giusti spazi per gli investimenti, tiene in conto i maggiori oneri per interessi e per i prestiti del Pnrr. Ci sarà più tempo fino a sette anni per l'aggiustamento dei conti pubblici rispetto ai parametri fissati dall'Ue". Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie, che aggiunge: "E' un tempo realistico, non è poco e nulla era scontato fino a pochi giorni fa. In sostanza sono state accolte le richieste avanzate dall'Italia alla commissione. Un grazie sentito va al presidente Meloni che ha messo a frutto tutta la sua autorevolezza e capacità di intessere relazioni positive e sempre con la schiena dritta con i suoi omologhi europei, e al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha tenuto la barra dritta per garantire al sistema Italia di potere competere al meglio nello scenario europeo e internazionale. Dalle opposizioni arrivano ancora una volta commenti irricevibili e infondati. Ce ne faremo una ragione consapevoli che il governo e la maggioranza stanno operando al meglio per tutelare l'interesse nazionale e far crescere l'economia". (Rin)