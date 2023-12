© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di non consentire la pubblicazione integrale o per estratto dell'ordinanza di custodia cautelare è in perfetta linea con il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza, la direttiva 343 del 2016, la legge 188 del 2021. Il legislatore non può che provvedere rispettando questi principi". Lo ha detto al Tg3 il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. (Rin)