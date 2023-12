Giustizia: Cattaneo (FI), troppi innocenti sbattuti in prima pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se vediamo quanto successo negli ultimi trent'anni quando sono state pubblicate delle ordinanze non mi sembra che il provvedimento sia stato fatto perché il lettore potesse giudicare ma è stato fatto prendendo stralci, dei copia e incolla, dei titoli che enfatizzassero, per acuire la colpevolezza di chi magari non lo era. Tante persone innocenti sono state sbattute in prima pagina". Lo ha affermato Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, a "Metropolis", su Repubblica tv, in merito all'emendamento approvato che vieta la pubblicazione dei contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare fino alla fine dell'udienza preliminare. "Visto che crediamo tutti nella democrazia parlamentare, una decisione presa a cosi larga maggioranza significa che questo provvedimento è giusto e che si è ritenuto che negli ultimi anni, di questo aspetto, se ne è fatto un uso non congruo che andava corretto", ha concluso il parlamentare. (Rin)