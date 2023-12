Scuola: Fermariello-Battaglia (Pd), bene incontro in Campidoglio per tutela operatori Oepac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "ci rincuora, dopo settimane di fibrillazione, il ripristino di una collaborazione fattiva e di una trattativa efficace per superare piccole e grandi difficoltà tra i lavoratori e le lavoratrici del servizio Oepac di Roma e il Campidoglio". Lo affermano in una nota le consigliere capitoline del Pd, Carla Fermariello ed Erica Battaglia, presenti in sala Protomoteca questo pomeriggio all'incontro con i lavoratori e le lavoratrici convocati dalle centrali cooperative. "Non ci sono tagli ai fondi e nemmeno alle ore di assistenza garantite ai bambini e alle bambine con disabilità della città, ma anzi si è aperta una strada al dialogo per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici - spiegano -. Nel ringraziare le centrali cooperative e i sindacati presenti oggi all'incontro in Campidoglio, siamo pronte a non far mancare il nostro sostegno al nuovo incontro di fine anno per la definizione dei dettagli di questa rinnovata sinergia tra istituzioni e cittadini. A Roma - aggiungono - sono oltre 9 mila i bambini e le bambine che usufruiscono di questo prezioso servizio. Tutelare e dare valore ai lavoratori e alle lavoratrici ci permette di garantire un servizio di alta qualità a garanzia anche della serenità delle famiglie". (Com)