Migranti: Cattaneo (FI), accordo positivo, Macron in Francia sdogana Le Pen

- "L'accordo è positivo, dobbiamo guardare la realtà su come è stata gestita in Italia in questi anni l'immigrazione, quando ho fatto il sindaco ho denunciato spesso la difficoltà del fenomeno. La notizia di oggi però è l'accordo tra Macron e la Le Pen, su cui per settimane si è detto di quanto lei sia indigeribile ma che gli ha dato i voti per far passare le leggi anti immigrazione. Quanto avvenuto in Francia è illuminante nell'ottica delle prossime maggioranze europee Macron ha sdoganato la Le Pen". Lo ha detto, in merito all'accordo europeo sui migranti, a "Metropolis", su Repubblica tv, il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. (Rin)