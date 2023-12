Imprese: firmato accordo integrativo tra Generali Italia e Gruppi agenti per gestioni aziendali, formazione e sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo Cirasola ha evidenziato: “Sono molto soddisfatto che questa lunga e complessa trattativa, iniziata oltre 2 anni fa, dopo la rottura del tavolo dell'Ania per il rinnovo dell’Accordo impresa agenti (Ana) sia conclusa con un grande risultato positivo per gli agenti di Generali Italia che appaga del tempo e dell’impegno profuso. Ritengo che tale accordo sia lungimirante poiché oltre al tema della rivalsa, sono stati concordati altri punti fondamentali che rappresentano un grande passo avanti e testimoniano la concretezza e la determinazione delle relazioni industriali che intercorrono tra i Gruppi Agenti di Generali Italia e la Compagnia nel raggiungere obiettivi sempre più sfidanti e di essere vicini a tutti gli Agenti”. Davide Nicolao ha rimarcato: “Siamo molto soddisfatti per la firma di un accordo integrativo che ancor più massimizza il ruolo dell’Agente imprenditore che Anagina rappresenta; rivalse più leggere, tutela economica in caso di cambi di agenzia, parificazione delle quotazioni e la puntellata centralità dell’agente concludono una parte di percorso sin qui altamente soddisfacente. Ci sentiamo veri partner e azionisti di Generali”. Roberto Salvi ha concluso: “Un accordo che rappresenta un primo significativo passo avanti rispetto alle esigenze primarie della categoria. La rivalsa è infatti per tutti una priorità e, in attesa che finalmente si affronti il nodo del rinnovo dell’Ana, siamo riusciti a rendere più equo e adeguato ai tempi questo istituto. Rilevante poi, sul piano politico, l’aver scritto e confermato che non rientri nelle consuetudini aziendali l'utilizzo degli strumenti dello scorporo ed affiancamento forzosi e del recesso "ad nutum" per i quali sarà comunque eventualmente interessato preventivamente il Gruppo agenti. Ci siamo molto impegnati come Gaat su questo specifico punto anche perché era una importante previsione già contenuta in un precedente Accordo integrativo Toro, ora recepita pienamente da Generali”. (Com)