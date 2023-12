Ambiente: Verdi, nostra battaglia per fermare ecocidio a Urbino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La battaglia di Riceci giunge oggi a Roma per opporsi a questo ecocidio. È assurdo concepire un progetto del genere: 5 milioni di metri cubi, una mega-discarica nel cuore del più grande distretto biologico d'Italia tra Pesaro e Urbino, un'area che mira a valorizzare le risorse naturali, il turismo e un'agricoltura di qualità. Siamo qui per dire no e per chiedere al Presidente della Repubblica di intervenire contro questo scempio". Lo ha detto Gianluca Carrabs, esecutivo nazionale Europa verde - Verdi, margine della conferenza stampa 'Fermiamo l'ecocidio di Riceci' alla Camera dei deputati. Gli ha fatto eco Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra a Montecitorio, che ha osservato. "Il nostro gruppo parlamentare si è già impegnato attraverso atti di ispezione su questa battaglia in un territorio particolarmente prezioso. Le discariche dovrebbero essere eliminate completamente, poiché ora esiste la possibilità di riciclare e ridurre i rifiuti". "La lotta di questi cittadini - ha proseguito il deputato di Avs, Angelo Bonelli - desiderosi di proteggere il proprio territorio e la biodiversità, contro chi vuole realizzare una discarica in contrasto con la volontà popolare, deve essere assolutamente sostenuta. La raccolta di firme rivolta al presidente della Repubblica è parte di questa battaglia che non solo mira a difendere l'ambiente, ma anche a preservare la democrazia e la volontà del popolo". "La battaglia contro la costruzione di una discarica è anche una difesa del nostro territorio, in particolare di Urbino, patrimonio Unesco. Questo progetto rappresenta un'offesa all'importanza storica e culturale della regione Marche, coinvolgendo anche una società di San Marino di cui mancano dettagli chiari", ha concluso il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Hanno partecipato i parlamentari Augusto Curti e Irene Manzi, del Partito democratico, ed il parlamentare Giorgio Fede, del Movimento cinque stelle, insieme ai rappresentanti del comitato permanente di Riceci e di Urbino accompagnati da una delegazione di 30 persone. Sono intervenuti Domenico Passeri, Andrea Mazzoli e Francesco Veterani confermando che la battaglia non si ferma ma continuerà fino a quando non sarà posta la parola fine su questo progetto devastante.(Rin)