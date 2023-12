Treviso: Provincia, nel 2023 oltre 163 milioni di euro per opere e progetti su scuole superiori, viabilità e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia di Treviso chiude il 2023 con oltre 163 milioni di euro impiegati per la messa in sicurezza delle scuole superiori e per realizzare nuove costruzioni, per la riqualificazione della rete viaria provinciale, la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni con incentivi dedicati alla cittadinanza, alle imprese e ai Comuni. Rispetto agli interventi nelle scuole superiori "gli investimenti totali nel 2023 per l'avvio dei cantieri in programma e la prosecuzione dei lavori avviati l'anno scorso ammontano a 112.349.281 euro – ha sottolineato Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso - di cui: 79.232.700 euro per nuove costruzioni e ampliamenti". Inoltre, 12.587.883 euro sono stati impiegati per progetti e opere di ristrutturazione e miglioramento sismico, 9.718.747 euro quelli per gli interventi di manutenzione straordinaria. "Infine, la Provincia ha avviato quest'anno anche l'iter per la costruzione e la riqualificazione di quattro palestre scolastiche – ha prosegito Marcon - nell'ambito delle linee di finanziamento dedicate del Pnrr: al Liceo Da Vinci di Treviso (1.423.886 euro), all'Iis Riccati-Luzzatti di Treviso (1.950.000 euro), all'Ipsseoa Beltrame di Vittorio Veneto (4.123.475 euro) e infine all'Iis Sartor di Castelfranco Veneto (1.235.664 euro)". (segue) (Rev)