Treviso: Provincia, nel 2023 oltre 163 milioni di euro per opere e progetti su scuole superiori, viabilità e ambiente (2)

- "Per quanto riguarda i lavori realizzati per mettere in sicurezza e ottimizzare la rete viaria, la Provincia – ha dettagliato Marcon - ha proseguito iter e realizzazione di opere per un valore complessivo 46.880.000 euro relative a: manutenzione ordinaria (aree verdi e alberature, sgombero neve, pulizia, ripristino segnaletica, acquisto asfalto e materiali per gli interventi) in tutti i 1.200 km di strade provinciali in gestione in tutti i Comuni della Marca, per un totale di 3.000.000 euro, proseguito le attività di supporto ai Comuni relative ai bandi di cofinanziamento per la realizzazione di rotatorie, piste ciclopedonali e messa in sicurezza di incroci pericolosi, con un impegno di finanziamento di 12.801.000 euro per le convenzioni sottoscritte dal 2019 al 2023, effettuato la manutenzione straordinaria delle barriere stradali e dei dispositivi di ritenuta lungo gli argini per 1.155.000 euro". "Infine, è un orgoglio ricordare che la Provincia ha concluso i lavori sulle Gallerie Dorsale del Grappa, sulla S.P. 141 – ha affermato Marcon - per un investimento totale di 1.000.000 euro e che verranno inaugurate la prossima primavera con la fine della stagione invernale". Nel 2023 sono poi stati impiegati oltre 2 milioni di euro in materia ambientale e numerose iniziative e campagne di sensibilizzazione nel suo ruolo di assistenza e supporto agli Enti locali. (Rev)