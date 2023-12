Campania: presentati tre nuovi treni "rock" sui binari regionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i tre rock presentati oggi, di cui due convogli Duplex (doppia composizione) a cinque casse e uno a sei casse, salgono a dieci i treni rock attualmente in circolazione in Campania. Una flotta che continua il suo processo di rinnovamento grazie anche ai dodici convogli Pop già in servizio sulla tratta metropolitana Pozzuoli - Napoli San Giovanni Barra. Il tutto in linea con il Contratto di Servizio sottoscritto tra Trenitalia (società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane) e Regione Campania nel 2019 che prevede un totale di oltre 700 milioni di euro di investimenti, riducendo l'età media dei convogli da 32 anni a 11 entro il 2025. "Dal 2018 Trenitalia investe nel rinnovo del trasporto regionale più di 1 miliardo di euro all'anno con un piano che andrà avanti fino al 2026 e che contribuirà a portare sui nostri binari treni di ultima generazione, più confortevoli e che consumano meno. In Campania, in particolare, gli investimenti per la mobilità hanno già superato i 700 milioni di euro e al servizio del territorio ci sono già 24 nuovi treni a beneficio dei viaggiatori e del territorio”, ha dichiarato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia. (segue) (Ren)