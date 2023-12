Iraq: elezioni amministrative, sciiti ottengono il maggior numero di voti, ma perdono a Baghdad (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i risultati della Commissione elettorale, l'affluenza più alta, pari al 66 per cento, è stata registrata a Kirkuk, seguita dalle province a maggioranza sunnita di Saladin, a nord di Baghdad, e Anbar, a ovest, rispettivamente con il 59 e il 57 per cento. L'affluenza più bassa si è invece registrata nelle province a maggioranza sciita dell'Iraq meridionale e centrale, oltre che nella capitale Baghdad. Le votazioni si sono tenute in 15 governatorati iracheni, ad eccezione del Kurdistan iracheno, che contano una popolazione di 43 milioni di persone. I 17 milioni di elettori si sono diretti alle urne in 7.166 centri, per scegliere tra 6 mila candidati in competizione per 285 seggi in tutte le province del Paese. (Irb)