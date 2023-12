Roma: assessore Bilancio Lazio, emendamento sostitutivo per Teatro Eliseo, valorizziamo filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento alla manovra di bilancio, in discussione in Consiglio regionale, per l'acquisto del Teatro Eliseo di Roma, sarà riformulato per una valorizzazione di tutti i teatri storici del Lazio. "L'obiettivo era restituire ai cittadini un luogo straordinario di cultura su cui il presidente Francesco Rocca aveva manifestato una forte volontà. Lo stesso Rocca ha chiarito" che l'emendamento sarà riformulato. "Quindi sto procedendo a redigere un nuovo emendamento sostitutivo di giunta che riformulerà in maniera significativa gli obiettivi, con le risorse disponibili, per valorizzare l'intera filiera dei teatri della mostra regione". Lo ha detto l'assessore al Bilancio dela Regione Lazio, Giancarlo Righini, intervenendo in Consiglio regionale, dove è in corso la discussione sulla manovra economica. (Rer)