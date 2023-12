Usa-Venezuela: Casa Bianca, a volte per liberare concittadini occorre prendere decisioni difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A volte, per poter liberare i propri cittadini all'estero, occorre "prendere decisioni difficili". Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, commentando la notizia dell'imminente rilascio di cittadini statunitensi in cambio del rimpatrio di Alex Saab, stretto collaboratore del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, arrestato in Florida con accuse di riciclaggio di denaro. "Nulla per (il presidente Joe) Biden è più importante della sicurezza dei cittadini Usa all'estero", ha detto Kirby sollecitato, durante un briefing con la stampa, a commentare l'opportunità di stringere accordi che possano legittimare altri Paesi ad arrestare cittadini Usa per avere impostare trattative a loro vantaggio. "A volte occorre prendere decisioni difficili per liberare gli statunitensi all'estero", ha aggiunto Kirby. L'accordo era stato annunciato da un funzionario anonimo del governo federale, durante un briefing telefonico con un gruppo ristretto di giornalisti. “Dopo mesi di consultazioni, abbiamo raggiunto un accordo per liberare i cittadini statunitensi detenuti in Venezuela”, ha detto, aggiungendo che l’intesa includerà anche altre persone che si trovano attualmente in custodia delle autorità dei due Paesi. (Was)