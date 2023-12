Milano: inaugurata oggi la nuova biblioteca Calvairate nel Municipio 4 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi terminiamo un percorso che ci ha permesso di trasformare uno spazio molto frequentato ma vetusto in una nuova biblioteca all'avanguardia con funzioni innovative – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano Quartieri -. Permetterà di offrire ai cittadini un'esperienza di studio, approfondimento e svago decisamente migliore e sono certo si confermerà come luogo fondamentale per tutto il quartiere Calvairate". "Siamo molto felici di restituire al quartiere di Calvairate la 'sua' biblioteca, punto di riferimento per tutta la zona sin dal 1969 - ha affermato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. I servizi, consolidati e nuovi, troveranno spazio in locali più ampi, e la biblioteca tornerà ad essere quel presidio di socialità e cultura necessario a ogni territorio". "È una splendida notizia per i cittadini del quartiere Calvairate e per tutti i milanesi - dichiara Stefano Bianco, presidente del Municipio 4-. Grazie ai lavori la biblioteca tornerà ad essere il cuore pulsante del quartiere e dopo i lavori di ammodernamento sarà possibile offrire nuovi servizi e lavori". (Com)