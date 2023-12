Lazio: Carpano (Azione), per aumento differenziata concentrarsi su impianti e utenze non domestiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma per aumentare la raccolta differenziata "bisogna concentrarsi sulle utenze non domestiche, come ristoranti e negozi, ma anche sulle grandi utenze, penso alle università". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano, in merito al rapporto di Legambiente relativo alla quota di scarti differenziati nella Regione. "Se non facciamo gli impianti, però, rimaniamo costretti a portare la differenziata fuori Roma e a non dare ai cittadini nessun beneficio sulla Tari, che è oggi è superiore alla media nazionale", conclude. (Com)