Patto stabilità: Calvino, accordo equilibrato, garantiamo riduzione sostenibile debito e deficit

- L'accordo raggiunto sulla riforma del Patto di stabilità dimostra l'equilibrio della proposta della presidenza spagnola. Lo ha detto la ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, nella conferenza stampa finale della riunione straordinaria dell'Ecofin in videoconferenza che si è svolto oggi. "L'accordo unanime che abbiamo raggiunto oggi dimostra l'equilibrio della proposta che la presidenza spagnola ha messo sul tavolo solo poche ore fa. Una proposta e un testo che garantisce la riduzione sostenuta e graduale dei rapporti deficit/Pil e debito/Pil, con un impatto anticiclico e proteggendo gli investimenti pubblici in quelle aree prioritarie delle agende europee, nei settori verde, digitale, sociale e della difesa, al fine di avere una crescita più sicura, più sostenibile e anche più inclusiva", ha detto Calvino. "Durante la riunione, i 27 Stati membri hanno sostenuto la proposta spagnola. Il testo proposto dalla presidenza, che definisce regole fiscali adeguate e più chiare, più realistiche, e che garantiscono gli investimenti e le riforme necessarie nelle aree strategiche fondamentali per il futuro dell'Europa, e tutto ciò le rende più credibili e più facilmente applicabili", ha spiegato Calvino. (Beb)