Difesa: ministero, procedure amministrative sempre nel pieno rispetto del codice degli appalti

22 luglio 2021

- In merito a quanto pubblicato oggi da alcuni organi di stampa a proposito dei rapporti tra l'amministrazione della Difesa e la società Maticmind, si ribadisce che le procedure amministrative di assegnazione e stipula dei contratti è avvenuta sempre nel pieno rispetto del Codice degli appalti. Lo afferma il ministero della Difesa in un comunicato. In particolare, prosegue la nota, si sottolinea che il ministro della Difesa non ha potere di affidare contratti, né di firmarli, né poteri regolatori nei confronti delle imprese. Pertanto non sussiste interesse privato in contrasto con l'interesse pubblico in quanto la legislazione italiana, il codice dell'ordinamento militare ed il testo unico dell'ordinamento militare prevedono la netta separazione fra indirizzo politico e amministrazione attiva. La preliminare selezione dei soggetti e la conseguente attività contrattualistica ricadono nella piena autonomia delle singole Forze armate che definiscono i requisiti sulla base delle loro esigenze operative, conclude la dichiarazione. (Com)