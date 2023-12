© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno internazionale è “cruciale” per il successo dell’Ucraina contro la Russia. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa. “Il nostro aiuto è critico per permettere a Kiev di continuare a difendersi dall’invasore: Putin ha scommesso sulle nostre divisioni, ma abbiamo già dimostrato quanto si sbaglia”, ha detto. (Was)