Cina: Blinken, lavoriamo con alleati per affrontare insieme le sfide poste da Pechino

- Gli Stati Uniti “sono più allineati che mai” agli alleati del G7 e dell’Unione europea in merito alla sfida posta dalla Cina. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa. “Stiamo lavorando insieme per affrontare questa sfida, rafforzando il coordinamento nel quadro della Nato e con i nostri alleati nell’Indo-Pacifico”, ha detto, aggiungendo che le aree di maggiore preoccupazione sono le pratiche commerciali predatorie di Pechino, la stabilità nello stretto di Taiwan e nel Mar cinese meridionale e il rispetto dei diritti umani. (Was)