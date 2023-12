Abruzzo: Giunta regionale approva "Accordo finanziamento" su sviluppo rurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della riunione di oggi, ha stabilito di approvare su proposta del vicepresidente, Emanuele Imprudente, in relazione al Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023/2027", lo schema di "Accordo di finanziamento", da sottoscrivere con Fira SpA (la finanziaria regionale), adottato per la gestione degli strumenti finanziari relativi all'intervento Srd18 "Strumenti Finanziari: Fondo di Rotazione per investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e per ambiente, clima e benessere animale" ed all'intervento Srd19 "Strumenti Finanziari: Fondo di Rotazione per investimenti, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" con dotazione pari rispettivamente a euro 11.900.000,00 e ad euro 5.000.000,00 da attuarsi mediante l'istituzione di uno strumento finanziario. (Gru)