Ue: Giorgetti, nuovo Patto stabilità più realistico di regole attuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo partecipato all'accordo politico per il nuovo patto di stabilità e crescita con lo spirito del compromesso inevitabile in un’Europa che richiede il consenso di 27 Paesi. “Ci sono regole più realistiche di quelle attualmente in vigore”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al termine dell’Ecofin che ha dato il via libera al nuovo Patto di stabilità e crescita. “Ci sono alcune cose positive e altre meno. L'Italia ha ottenuto però molto e soprattutto quello che sottoscriviamo è un accordo sostenibile per il nostro Paese volto - aggiunge - da una parte a una realistica e graduale riduzione del debito mentre dall'altra guarda agli investimenti specialmente del Pnrr con spirito costruttivo”. “Le nuove regole naturalmente dovranno sottostare alla prova degli eventi dei prossimi anni che diranno se il sistema funziona realmente come ci aspettiamo. Consideriamo positiva - conclude il ministro dell’economia - il recepimento delle nostre iniziali richieste di estensione automatica del piano connessa agli investimenti del Pnrr, l'aver considerato un fattore rilevante la difesa, lo scomputo della spesa per interessi dal deficit strutturale fino al 2027”. (Rin)