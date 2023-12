Gaza: Blinken, Israele ha la responsabilità di minimizzare il numero di vittime civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane non devono fare una scelta tra eliminare la minaccia di Hamas e minimizzare le vittime civili nella Striscia di Gaza: hanno la responsabilità di fare entrambe le cose, anche nel loro interesse strategico. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa. “Stiamo lavorando per fare sì che da questa tragedia nasca una opportunità per israeliani, palestinesi e per tutta la regione: così che possano vivere in pace”, ha detto. (Was)