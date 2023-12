Patto stabilità: Gentiloni, accordo unanime raggiunto è una buona notizia per l'economia Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo unanime raggiunto oggi tra i ministri delle Finanze dell’Ue è una buona notizia per l’economia europea al termine di un anno molto impegnativo. È quanto affermato attraverso una nota dal commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al termine dell’Ecofin straordinario che si è tenuto oggi in videoconferenza a Bruxelles. “Desidero ringraziare la presidenza spagnola del Consiglio per i suoi instancabili sforzi per portarci a questo punto e in particolare Nadia Calvino e la sua squadra. Come in ogni negoziato, i testi concordati oggi riflettono un compromesso tra posizioni diverse. È normale. Anche se i negoziati hanno aggiunto una certa complessità ai testi rispetto alla nostra proposta, ne preservano gli elementi fondamentali: uno spostamento verso una pianificazione fiscale più a medio termine; una maggiore titolarità da parte degli Stati membri dei piani fiscali, all’interno di un quadro comune; e la possibilità di perseguire un aggiustamento fiscale più graduale per riflettere gli impegni verso investimenti e riforme”, si legge nella nota. “Questo viaggio non è ancora completato. A gennaio bisognerà passare alla fase successiva, quella dei negoziati del “trilogo” tra Consiglio Ue, Parlamento europeo e Commissione. Sono fiducioso che lo stesso spirito di compromesso costruttivo che ci ha portato al risultato positivo di oggi ci porterà a una conclusione positiva delle fasi finali di questo processo – e all’entrata in vigore di questa riforma cruciale nella primavera del 2024”, ha concluso Gentiloni. (Beb)