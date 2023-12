Usa: Biden, Trump ha senza dubbio sostenuto una insurrezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha “sicuramente sostenuto una insurrezione”, durante le rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Lo ha detto ai giornalisti il presidente Joe Biden, senza commentare la recente sentenza della Corte suprema del Colorado, che ha vietato a Trump di partecipare alle primarie repubblicane nello Stato in vista delle elezioni del prossimo anno. “La decisione in merito all’applicazione del 14mo Emendamento della Costituzione spetta al tribunale, e non ho intenzione di commentare: tuttavia, è sicuro che Trump abbia sostenuto una insurrezione”, ha detto. (Was)