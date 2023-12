© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno continuando a lavorare ad un accordo che consenta la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele. Lo ha detto ai giornalisti il presidente Usa, Joe Biden. “Per il momento non ci sono aspettative concrete in merito, ma stiamo lavorando”, ha detto. (Was)