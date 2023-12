Migranti: Fregolent (Iv), quante parti in commedia dalla maggioranza?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno migratorio "deve essere affrontato come una sfida di tutta l'Europa e gestito con un sistema globale. Finalmente l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sul patto su migrazione e asilo va nella giusta direzione. Esulta anche la maggioranza di governo dimenticando che ad opporsi è l'amico sovranista Orban. In Europa quante parti in commedia giocherà questa maggioranza?". Lo dichiara la senatrice di Italia viva, Silvia Fregolent. (Rin)