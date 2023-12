Lazio: Califano (Pd), emendamento a bilancio per fondi per bonus alloggi studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli studenti del Lazio fuori sede "tante parole ma pochissimo, quasi nulla nei fatti. Ecco perché ho presentato un emendamento per potenziare i fondi destinati ai bonus alloggiativi: 1,5 milioni di euro per il triennio 2024-2026 in favore degli studenti universitari residenti nella nostra Regione in disagio economico". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Si tratta di un atto dovuto, che speriamo venga recepito dalla giunta Rocca e dalla maggioranza di centrodestra, per promuovere il diritto allo studio e fare in modo che tutti possano essere messi nelle stesse condizioni di esprimere il proprio talento e dare nuove energie al nostro sistema Paese", conclude.(Com)