Torino: pronti i primi alloggi Atc ristrutturati grazie ai fondi ex Gescal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa quaranta gli alloggi di edilizia sociale che l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha potuto ristrutturare grazie alle risorse 'ex Gescal' recentemente sbloccate dalla Regione Piemonte e destinate, in particolare, alla riqualificazione di alloggi popolari sfitti. "Le ristrutturazioni che stiamo portando avanti contribuiscono al miglioramento della qualità della vita dei nostri inquilini. Ci sono ancora molte sfide da affrontare - ha affermato il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale Emilio Bolla - e tanti lavori da avviare. Siamo fiduciosi nell’intervento delle istituzioni e pro-attivi nel cercare ulteriori risorse che ci permettano di continuare questo percorso di rinnovamento", ha concluso.(Rpi)