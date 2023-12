Assalto Cgil: Landini, sentenza conferma matrice fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza di condanna odierna del Tribunale penale di Roma per l’assalto alla sede della Cgil dell’ottobre 2021 "nel processo nei confronti degli imputati principali, conferma, dopo l’audizione di decine di testimoni e le recenti condanne pronunciate dalla Corte penale d'Appello a carico di coimputati, che quell’azione non fu un semplice episodio di generica violenza di matrice fascista, bensì un vero e proprio assalto alla casa dei lavoratori e al sindacato che li rappresenta”. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Un’azione - prosegue il numero uno del sindacato di corso d’Italia - coordinata dai leader di Forza nuova, oggi condannati, che cavalcando la protesta contro i provvedimenti emergenziali del governo in seguito all’epidemia del Covid-19, hanno portato parte dei manifestanti all’assalto della Cgil quale simbolo democratico, provocando gravi disordini e la devastazione della sede nazionale. L’impianto accusatorio che ha contestato il reato di devastazione e saccheggio, costruito con grande impegno dalla Procura della Repubblica di Roma, dimostra oggi fedelmente quanto accaduto, come la Cgil ha sempre sostenuto anche costituendosi parte civile nel processo”. (Rin)