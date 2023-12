Milano: terminato interrogatorio Leonardo Apache La Russa, durato oltre sei ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è da poco concluso l'interrogatorio, durato più di sei ore, di Leonardo Apache La Russa in Procura a Milano. Il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa è stato sentito dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro per la vicenda che lo vede indagato, insieme all'amico dj Tommaso Gilardoni, per una presunta violenza sessuale di una ex compagna di liceo che si sarebbe consumata la notte fra il 18 e 19 maggio 2023. Durante l'interrogatorio i magistrati hanno ricevuto il consenso dal giovane per il prelievo del suo Dna. (Rem)