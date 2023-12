Roma: De Priamo (Fd'I), grave sinistra in Municipi IX e VII su mozione contro violenza a Provita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Quanto accaduto a Roma nei consigli dei Municipi IX e VII "è di una gravità inaudita: la sinistra ha votato contro una mozione presentata da Fratelli d'Italia in cui si chiedeva di esprimere una ferma condanna degli episodi di violenza perpetrati contro Provita e famiglia onlus a margine del corteo del 25 novembre". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Nonostante una forte presenza nella maggioranza capitolina e negli organi di governo dei Municipi, per la sinistra romana esistono forme di violenza su cui soprassedere e non condannare, o magari su cui trovare giustificazioni in base alla provenienza ideologica dei violenti. Non possiamo che condannare questo atteggiamento, e siamo fermamente convinti che chi non condanna in modo netto qualsiasi forma di violenza rischia di esserne complice morale", conclude.(Com)