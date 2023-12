Ex Ilva: Misiani (Pd), governo diviso, quattro ministri per non decidere nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quattro ministri presenti all'incontro con i sindacati sull'ex Ilva, per non decidere assolutamente nulla. È imbarazzante e sconcertante". Lo dichiara Antonio Misiani, responsabile imprese del Partito democratico. "La piega che ha preso la riunione di oggi sul futuro di Acciaierie d'Italia non fa che accrescere le nostre preoccupazioni - continua il parlamentare -. Il governo è diviso e ha scelto di non scegliere, rinviando per l'ennesima volta. Il problema è che i giorni della ex Ilva ormai sono contati ed è a rischio il futuro di una delle aziende più grandi del Paese e di migliaia di lavoratori. È indispensabile superare il prima possibile questo stallo, andando nell'unica direzione praticabile: il passaggio dello Stato in maggioranza, l'apertura di una fase nuova". (Rin)