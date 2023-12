I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo: spagnola Indra implementerà sistema gestione informazioni aeronautiche in Tanzania - L'azienda spagnola di tecnologia e difesa Indra implementerà in Tanzania un sistema di gestione delle informazioni aeronautiche, che fornirà alle compagnie aeree e ai controllori dati "affidabili, aggiornati e di qualità" per pianificare e gestire i voli in modo "molto più efficiente". Secondo quanto riferito in un comunicato, l'autorità di aviazione civile della Tanzania (Tcaa) ha affidato alla società spagnola il rafforzamento della sicurezza e della sostenibilità ambientale del settore dell'aviazione nel Paese. In questo modo Indra garantirà che le informazioni consultate siano "corrette e aggiornate e che siano sempre disponibili quando servono". (segue) (Res)