I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: aggressione dipendenti, Afdb ritira l'intero personale internazionale "con effetto immediato" - La Banca africana di sviluppo (Afdb) ritirerà "immediatamente" tutti i suoi dipendenti internazionali dall'Etiopia in seguito all'assalto ai suoi lavoratori da parte delle forze di sicurezza governative, avvenuto lo scorso 31 ottobre. Lo afferma in una nota l'istituto con sede ad Abidjan, precisando tuttavia che l'ufficio resterà aperto con la presenza di un responsabile. "Queste misure non influenzeranno il personale assunto a livello nazionale dall’Etiopia che continuerà il proprio lavoro e rimarrà a pieno titolo presso la Banca. La Banca assicurerà a loro e alle loro famiglie il suo dovere di diligenza", si legge nella dichiarazione, in cui si precisa che la decisione fa seguito alla recente violazione del protocollo diplomatico e all'aggressione da parte delle forze di sicurezza etiopi nei confronti di due membri dello staff internazionale della Banca. "Nello specifico, il 31 ottobre 2023, due membri del personale con sede ad Addis Abeba sono stati illegalmente arrestati, aggrediti fisicamente e detenuti per ore senza accusa o alcuna spiegazione ufficiale. Si è trattato di una grave violazione delle loro immunità diplomatiche personali, dei diritti e dei privilegi previsti dall'accordo sul paese ospitante del Gruppo della Banca africana di sviluppo con il governo della Repubblica federale democratica dell'Etiopia", afferma l'Afdb. (segue) (Res)