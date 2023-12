I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: vasto incendio minaccia la città di Simon's Town, ospita la più grande base navale del Paese - Quasi 300 vigili del fuoco e tre elicotteri sono impegnati nel tentativo di spegnere un incendio divampato ieri su una collina che sovrasta la città di Simon's Town, situata a circa 40 chilometri a sud di Città del Capo, in Sudafrica. Secondo quanto riferito ai media locali dal portavoce dei servizi di emergenza di Città del Capo, Jermaine Carelse, l'incendio è scoppiato ieri mattina e si è propagato durante la notte a causa dei forti venti. Diverse case nel quartiere di Harbour Heights sono state evacuate mercoledì dopo la mezzanotte come misura precauzionale. Nell'operazione sono rimasti feriti cinque vigili del fuoco e due sono stati trasportati in ospedale. La città ospita la principale base navale del Paese. (segue) (Res)