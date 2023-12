I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guinea-Conakry: prezzi del carburante alle stelle dopo esplosione deposito - I residenti della capitale della Guinea, Conakry, si trovano ad affrontare un aumento improvviso dei prezzi del carburante dopo la maxi esplosione avvenuta lunedì scorso nel principale deposito petrolifero del Paese. In seguito all’esplosione, le autorità hanno chiuso le stazioni di servizio, interrompendo le forniture di carburante in tutto il Paese. I funzionari affermano che 13 serbatoi di stoccaggio del carburante nella capitale sono fuori servizio, mentre cinque serbatoi rimangono inalterati. Ciò ha portato il prezzo della benzina sul mercato nero a salire ad almeno 3,5 dollari al litro dal prezzo normale di 1,4 dollari, rendendo un’impresa costosa per i cittadini locali fare il pieno e pagare i trasporti pubblici. Le autorità hanno inoltre invitato la popolazione a prepararsi alle interruzioni di corrente mentre indagano sulle cause dell'accaduto. L’esplosione ha scosso il quartiere centrale di Kaloum, uccidendo almeno 18 persone, ferendone più di 200 e provocando decine di sfollati. Anche diversi edifici sono andati danneggiati. Squadre di soccorso sono state inviate da istituzioni straniere, così come da Paesi dell’Africa occidentale come il Senegal e il Mali, per sostenere i feriti e gli sfollati. La Guinea fa affidamento su prodotti petroliferi importati, la maggior parte dei quali sono stati distribuiti dal deposito petrolifero prima che fosse distrutto. (segue) (Res)