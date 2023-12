I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angola: Isabel dos Santos perde battaglia legale a Londra, sequestrati beni per 735 milioni di dollari - La milionaria angolana Isabel dos Santos, figlia dell'ex presidente José Eduardo dos Santos, ha perso una battaglia legale a Londra contro una richiesta di congelamento dei suoi beni per 580 milioni di sterline (735 milioni di dollari). In una sentenza pronunciata oggi, l'Alta Corte di Londra ha infatti accolto la richiesta presentata dall'operatore di telecomunicazioni angolano Unitel, che l'ha citata in giudizio per i prestiti concessi alla società olandese Unitel International Holdings (Uih) nel 2012 e 2013, quando Dos Santos era direttrice di Unitel. I prestiti non sono stati rimborsati e, secondo la compagnia angolana, restano da liquidare circa 300 milioni di sterline (pari a circa 240 dollari). Dos Santos, da parte sua, ha risposto alle accuse di Unitel sostenendo che sia vittima di una "campagna di oppressione" da parte dell'attuale governo dell'Angola, e affermando che la stessa Unitel sia responsabile dell'incapacità di Uih. Il defunto padre della Dos Santos, José Eduardo dos Santos, ha governato l'Angola per 38 anni fino al 2017. (Res)