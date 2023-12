© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministro Sanità, "essere pronti per le nuove sfide climatiche ed epidemiche" - Il ministro della Sanità della Tunisia, Ali Mrabet, ha sottolineato la necessità di “essere preparati ad affrontare le emergenze sanitarie nel contesto dei cambiamenti climatici e delle epidemie che colpiscono il mondo”. Lo ha reso noto un comunicato stampa del ministero che riporta quanto è emerso ieri durante la riunione del Comitato permanente per la salute presso il Consiglio di sicurezza nazionale. Durante la riunione, i partecipanti hanno discusso i temi proposti per le attività del 2024 e lo stato di avanzamento dei progetti su cui il comitato ha lavorato nel 2023. Mrabet ha sottolineato “la priorità data al settore dei farmaci all'interno del sistema sanitario nazionale” e l'importanza di adottare “misure concrete per soddisfare le esigenze dei cittadini in materia di medicinali”. (segue) (Res)