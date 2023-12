© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministro Finanze, la nostra economia è sotto pressione a causa della guerra di Gaza - Il governo dell'Egitto sta lavorando sotto "una terribile pressione" a causa di sfide esterne, guerre, conflitti e tensioni geopolitiche. Lo ha detto il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, ai media egiziani. “L’Egitto è attualmente sotto pressione non per ragioni interne, ma piuttosto a causa della guerra di Israele a Gaza e di molte altre sfide”, ha aggiunto Maait. "Il volume più elevato di importazioni in Egitto proviene dalla Cina, quindi siamo ricorsi al mercato cinese e abbiamo preso prestiti offrendo obbligazioni in yuan per coprire le operazioni di importazione egiziana da Pechino", ha continuato Maait. Per il ministro "non c'è nulla che impedisca di prendere in considerazione l'offerta di obbligazioni o sukuk nelle valute del Golfo, e stiamo discutendo con l'India l'emissione di obbligazioni in rupie". Recentemente, molte compagnie di navigazione internazionali hanno deciso di non far passare le loro navi dal Mar Rosso a causa delle minacce dei ribelli sciiti yemeniti Houthi contro le petroliere dirette in Israele. Il blocco della navigazione dal Mar Rosso rischia di privare il Tesoro egiziano di 10 miliardi di dollari, frutto del pedaggio di transito delle navi che attraversano il Canale di Suez. (Res)