I fatti del giorno - Medio Oriente

- Gaza: Hamas, aperti a negoziati con Israele solo una volta che la guerra sarà finita - Il movimento islamista palestinese Hamas sarà "pronto a negoziare con chiunque" e a raggiungere un "grande compromesso" per lo scambio di ostaggi e prigionieri con Israele, solo una volta finita la guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato oggi il portavoce di Hamas, Ghazi Hamad, in un'intervista rilasciata all'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera". Nell'eventualità di un nuovo scambio di prigionieri, "Israele prenderebbe la carta degli ostaggi e dopo inizierebbe un nuovo ciclo di uccisioni e massacri di massa contro il nostro popolo. Non staremo a questo gioco", ha detto Hamad, spiegando che la priorità di Hamas, nell'ambito dei negoziati in corso al Cairo, è la fine dell'"aggressione" israeliana. "La nostra visione è molto chiara: vogliamo fermare l'aggressione", ha affermato il portavoce, aggiungendo che "ciò che sta accadendo sul terreno è una grande catastrofe". Hamad ha detto che non è nell'interesse di Hamas o dei palestinesi raggiungere "brevi pause" nei combattimenti "di qualche giorno o settimana". (segue) (Res)