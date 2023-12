© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: ministro Esteri Qatar, lavoriamo come mediatori per porre fine alla guerra - Il Qatar sta lavorando come mediatore per porre fine alla guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha affermato il ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante la visita a Doha dell’omologo della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, per discutere del conflitto in corso nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferito su X (ex Twitter) dallo stesso ministero. (segue) (Res)