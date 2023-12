© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cisgiordania: media, forze Israele uccidono presunto autore di speronamento - Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno ucciso oggi il conducente di un auto, accusato di un tentativo di speronamento in Cisgiordania. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa palestinese "Wafa", l'autista è Basel Wajeeh al Muhtasib, 28 anni, "morto a causa dei proiettili sparati dall'occupazione (Israele, ndr)", a nord della città di Hebron, in Cisgiordania. Al Muhtasib avrebbe "solo cambiato la traiettoria della sua auto perché l'ingresso della città era chiuso da un posto di blocco. Prima di fare inversione, i militari (israeliani) gli hanno sparato e lo hanno ucciso", ha spiegato l'agenzia di stampa palestinese "Quds News Network" su X (ex Twitter). Le Idf non hanno ancora rilasciato alcun commento a riguardo. (Res)