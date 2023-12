© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Xi ha avvertito Biden, la riunificazione con la Cina ci sarà - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha detto “chiaramente” all’omologo statunitense, Joe Biden, che la riunificazione di Taiwan alla Cina avverrà, anche se le tempistiche non sono ancora state stabilite. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che Xi ha avvertito Biden durante il vertice bilaterale che ha avuto luogo il mese scorso a San Francisco, in California. Il presidente cinese, durante una riunione a cui hanno partecipato diversi altri funzionari dei governi di Washington e Pechino, ha affermato che “preferiremmo riprendere Taiwan in maniera pacifica, e non con la forza”. (segue) (Res)